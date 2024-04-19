Порт «Суходол» в Приморье открыл пограничный пункт пропуска

«Морской порт Суходол» был основан в 2012 году, а строительство порта началось в 2018 году и успешно завершилось в прошлом году. По информации издания «РБК Приморье», в конце прошлого года порт провел первую отгрузку угля в рамках пуско-наладочных работ. Начальная мощность терминала составила 2 миллиона тонн угля в год, с планами по увеличению до 12 миллионов тонн к концу текущего года и последующему расширению до 20 миллионов тонн.