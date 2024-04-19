Порт «Суходол» в Приморье открыл пограничный пункт пропуска

На территории компании «Морской порт Суходол» в Приморье начал функционировать новый пункт пропуска для грузов и пассажиров через границу России, который административно принадлежит к порту Владивосток. Министерство транспорта РФ официально объявило об этом, опубликовав соответствующее распоряжение. Виталий Савельев, руководитель ведомства, подписал документ, согласно которому пункт пропуска будет работать на постоянной основе и обслуживать как грузовые, так и пассажирские перевозки.
Завершение строительства данного объекта произошло в начале этого года, о чем сообщалось ранее. Пункт пропуска способен обрабатывать до 12 миллионов тонн угля ежегодно, что эквивалентно 234 судозаходам, и будет функционировать без перерывов.
«Морской порт Суходол» был основан в 2012 году, а строительство порта началось в 2018 году и успешно завершилось в прошлом году. По информации издания «РБК Приморье», в конце прошлого года порт провел первую отгрузку угля в рамках пуско-наладочных работ. Начальная мощность терминала составила 2 миллиона тонн угля в год, с планами по увеличению до 12 миллионов тонн к концу текущего года и последующему расширению до 20 миллионов тонн.
Расширение порта уже запланировано, и, как заявил директор Сергей Кропотов, рядом с угольным терминалом предполагается строительство дополнительных объектов, включая зерновой терминал, объекты для перевалки сжиженного газа, природного газа, метанола, минеральных удобрений и контейнеров, а также рыбный кластер, судостроительные и промышленные зоны. Для обеспечения порта необходимыми кадрами планируется строительство поселка для 7,5 тысяч человек, куда смогут переехать работники порта вместе с их семьями.