Глава омского Минстроя сообщил о работах по долгостроям

В частности, он пояснил, на каком этапе завершение строительства двух домов по улице Перелета.
«На Перелёта, 1 нарастили объёмы. На площадку ежедневно выходят более 50 рабочих, которые приступили к внутренней отделке помещений. К дому подключают тепло, воду и электричество. На Перелёта, 1 нарастили объёмы. На площадку ежедневно выходят более 50 рабочих, которые приступили к внутренней отделке помещений. К дому подключают тепло, воду и электричество», — объяснил глава ведомства.
Еще один объект расположен в районе улицы 70 лет Октября. По словам Александра Рашко, в настоящий момент проходит демонтаж аварийных конструкций. Анонсирована работа дополнительного башенного крана для разбора монолитных конструкций.
«На 11-й Ремесленной, 25 доделывают фасады. В доме идёт монтаж теплового узла и всех коммуникаций. Подрядчик занялся благоустройством прилегающей территории, проводит внешнее освещение», — добавил министр.
Поделился министр и состоянием работ по долгострою на улице Химиков в городке Нефтяников, где, по его словам, подключили коммуникации. Специалисты работают над обустройством кровли и заливкой полов, а также проводят внутреннее обустройство.