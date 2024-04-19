Глава омского Минстроя сообщил о работах по долгостроям

«На Перелёта, 1 нарастили объёмы. На площадку ежедневно выходят более 50 рабочих, которые приступили к внутренней отделке помещений. К дому подключают тепло, воду и электричество. На Перелёта, 1 нарастили объёмы. На площадку ежедневно выходят более 50 рабочих, которые приступили к внутренней отделке помещений. К дому подключают тепло, воду и электричество», — объяснил глава ведомства.