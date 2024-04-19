Подрядчика, строившего школу № 75 в Иркутске, внесли в реестр недобросовестных

Бывшего подрядчика, который строил учебный блок школы № 75 в Иркутске внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщают в администрации города.
Контракт на строительство здания начальной школы на 200 мест заключили в 2021 году и расторгли в 2023 из-за невыполнения подрядчиком его условий. Руководство учреждения направило в УФАС по Иркутской области обращение с просьбой включить застройщика в реестр недобросовестных поставщиков. Однако обращение не было удовлетворено. Тогда школа обратилась в Арбитражный суд Иркутской области.
Суд встал на сторону школы, но антимонопольная служба подала апелляцию на такое решение. 18 апреля ее отклонили. Решение вступило в законную силу.
— Строительство соцобъектов считается приоритетным направлением. Каждому подрядчику нужно реально оценивать свои возможности и силы. Школы и детсады — это, прежде всего, ответственность перед горожанами, важно строго выполнять взятые на себя обязательства, — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Осенью строительство школы продолжил новый подрядчик. Объект планируется сдать до конца 2025 года.