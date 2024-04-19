Подрядчика, строившего школу № 75 в Иркутске, внесли в реестр недобросовестных

Контракт на строительство здания начальной школы на 200 мест заключили в 2021 году и расторгли в 2023 из-за невыполнения подрядчиком его условий. Руководство учреждения направило в УФАС по Иркутской области обращение с просьбой включить застройщика в реестр недобросовестных поставщиков. Однако обращение не было удовлетворено. Тогда школа обратилась в Арбитражный суд Иркутской области.