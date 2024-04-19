Число резидентов оффшора на острове Русский во Владивостоке достигло 99

Блохин отметил, что за текущий год было зарегистрировано 32 новых резидента, и обратил особое внимание на 15 компаний, которые планируют стать международными холдингами. Для этого им предстоит инвестировать в экономику региона минимум по 300 миллионов рублей, что в сумме составит более 4 миллиардов рублей.