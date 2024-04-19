Число резидентов оффшора на острове Русский во Владивостоке достигло 99

С начала 2024 года численность компаний, зарегистрированных в качестве резидентов специального административного района на острове Русском во Владивостоке, увеличилась на 32 и достигла отметки в 99 организаций. Об этом стало известно из выступления министра экономического развития Приморского края Андрея Блохина на открытии первого Дальневосточного форума финансовых рынков.
Блохин отметил, что за текущий год было зарегистрировано 32 новых резидента, и обратил особое внимание на 15 компаний, которые планируют стать международными холдингами. Для этого им предстоит инвестировать в экономику региона минимум по 300 миллионов рублей, что в сумме составит более 4 миллиардов рублей.
Министр также напомнил о существовании других преференциальных режимов в Приморском крае, таких как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, где на данный момент зарегистрировано более двух тысяч резидентов с объемом планируемых инвестиций в 3,2 триллиона рублей.
Специальные административные районы, такие как САР на острове Русском, созданы для привлечения иностранного капитала и развития бизнеса. Помимо Русского острова, подобный режим функционирует и на острове Октябрьский в Калининградской области с августа 2018 года.