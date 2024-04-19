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Бастрыкин поручил проверить аварийный дом после статьи в АиФ-Красноярск

В издание обратились жители Минусинска и директор управляющей компании, которые боятся, что обрушатся лоджии МКД.

Источник: Из личного архива

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил краевому Следственному комитету провести проверку аварийного дома после публикации статьи в АиФ-Красноярск.

В редакцию обратились жители Минусинска и директор УК «Ника». Они боятся, что лоджии многоквартирного дома на ул. Мира, 26 обрушатся. С крыши и до первого этажа между лоджиями и несущей стеной проходит глубокая трещина.

Как рассказала директор управляющей компании Татьяна Тютюнникова, она три года обращалась в различные инстанции, в том числе и в администрацию города. Однако дом не признали аварийным. Между тем трещина увеличивается.

Кроме того, может обвалиться не только вся лоджия, но и стена, к которой пристроены балконы.

По словам руководителя территориального подразделения по южной группе районов Службы строительного надзора и жилищного контроля Юрия Кохана, риск обрушения лоджий велик. Это подтвердила экспертиза.

Суд, куда обратилась Минусинская межрайонная прокуратура, удовлетворил требования надзорного органа и принял решение принять меры по предотвращению чрезвычайной ситуации незамедлительно.

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по данному факту организована процессуальная проверка. О ее результатах будет доложено Александру Бастрыкину.

СК