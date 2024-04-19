Совмин Беларуси расширил список товаров для покупки по кредиту в 4%

В сообщении говорится, что перечень отечественных товаров, которые кредитуются «Беларусбанком» в рамках программы «На родныя тавары», продолжает и далее расширяться при учете пожеланий со стороны потребителей. Говорится, что в кредит теперь можно купить электрические отопительные котлы, конвекторные электрические обогреватели, а также пеллетные котлы и горелки.