Совмин Беларуси расширил список товаров для покупки по кредиту в 4%

Совет министров Беларуси расширил список белорусских товаров для покупки по кредиту в 4%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, сообщили в пресс-службе правительства Беларуси.
В сообщении говорится, что перечень отечественных товаров, которые кредитуются «Беларусбанком» в рамках программы «На родныя тавары», продолжает и далее расширяться при учете пожеланий со стороны потребителей. Говорится, что в кредит теперь можно купить электрические отопительные котлы, конвекторные электрические обогреватели, а также пеллетные котлы и горелки.