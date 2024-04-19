На крупнейшем в Красноярском крае свинокомплексе начал работать робот-упаковщик

В цехе обвалки и производства полуфабрикатов Красноярского свинокомплекса «Сибагро» начала работать линия с роботом-упаковщиком. Новое оборудование позволит оптимизировать производственные процессы, увеличить ассортимент в индивидуальной упаковке, которая защищает продукт, сохраняет его свежесть и вкус.
«Это крупнейший свинокомплекс края, его доля на региональном рынке — более 60%. Ежегодно предприятие увеличивает производственные и финансово-экономические показатели, при этом качество продукции тоже растет. Открытие и совершенствование цеха обвалки мяса — это работа компании над повышением маржинальности, получением конечного продукта, востребованного в региональных торговых сетях. Такая работа согласуется с краевой задачей по развитию переработки местной сельхозпродукции», — отметил Илья Васильев.
Цех обвалки и производства полуфабрикатов ввели в эксплуатацию в прошлом году. Мощности отделения составляют около 42 тыс. тонн в год. Здесь производят вырезку, окорок, карбонат и другую продукцию.
Красноярский свинокомплекс «Сибагро» — крупнейший производитель свинины в регионе. В 2023 г. здесь получили 55,5 тыс. т мяса. «Сибагро» обеспечивает свининой сибирские регионы и экспортирует продукцию. На свинокомплексе трудятся 1200 человек.