На крупнейшем в Красноярском крае свинокомплексе начал работать робот-упаковщик

«Это крупнейший свинокомплекс края, его доля на региональном рынке — более 60%. Ежегодно предприятие увеличивает производственные и финансово-экономические показатели, при этом качество продукции тоже растет. Открытие и совершенствование цеха обвалки мяса — это работа компании над повышением маржинальности, получением конечного продукта, востребованного в региональных торговых сетях. Такая работа согласуется с краевой задачей по развитию переработки местной сельхозпродукции», — отметил Илья Васильев.