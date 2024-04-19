Семья челябинского миллиардера Студенникова разбогатела на 1,7 млрд долларов

«Сергей Студенников и семья. Состояние 3,2 млрд долларов. Изменение: +1,7 млрд долларов», — сказано в рейтинге.
Начинал челябинский бизнесмен в эпоху 90-х. Его первый магазин был открыт в Копейске. Сейчас Сергей Студенников — владелец ведущего алкоретейлера в стране.
В рейтинге Forbes 13-е место занял председатель совета директоров и основной совладелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, состояние которого оценивается в 10,6 млрд долларов. Южноуральский бизнесмен разбогател с 2023 года на 400 млн долларов.
Всего в рейтинге Forbes 125 россиян.
Жена основателя сети «Красное и Белое» Елена Соболева попала в список Forbes Woman как одна из богатейших женщин страны. Ее состояние оценивают в 250 миллионов долларов. Соболевой 57 лет, у нее двое детей.