В Омске обнаружили опасную газовую заправку

«Выявлены нарушения обязательных требований законодательства, нормативных актов и нормативно-технических документов при эксплуатации опасного производственного объекта, в связи с чем деятельность на указанном объекте представляет угрозу жизни и здоровью граждан», — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Омской области.