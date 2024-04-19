В Омске обнаружили опасную газовую заправку

Речь идёт о заправке, которая находится на улице Гашека и принадлежит «Омской областной газовой компании».
Нарушения на заправке были обнаружены в ходе внеплановой проверки Сибирского управления Ростехнадзора.
«Выявлены нарушения обязательных требований законодательства, нормативных актов и нормативно-технических документов при эксплуатации опасного производственного объекта, в связи с чем деятельность на указанном объекте представляет угрозу жизни и здоровью граждан», — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Омской области.
Суд постановил приостановить деятельность станции на 90 суток с разрешением допуска тех, кто будет устранять нарушения. Такие решения должны быть исполнены немедленно. Поэтому судебные приставы сразу после поступления исполнительного листа выехали на заправку.
Были опечатаны и опломбированы колонки и надземный резервуар. Также судебные приставы будут следить, чтобы заправка не работала в указанные сроки.
Ранее мы писали, что Омская областная газовая компания погасила долги по зарплате только после вмешательства прокуратуры.