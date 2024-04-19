В Ростове-на-Дону выставили на торги старинное здание на Серафимовича

Так, рядом с объектом культурного наследия запрещено капитальное строительство, проведение земляных работ, а также мелиоративных. Кроме того, запрещено увлечение объемно-пространственных характеристик здания и еще ряд ограничений. Начальная стоимость здания — 37,5 миллиона рублей. Торги пройдут 22 мая.