В Ростове-на-Дону выставили на торги старинное здание на Серафимовича

В Ростове выставили на торги старинное здание. Соответствующая информация появилась на сайте городской администрации. Доходный дом Ботвинникова находится на улице Серафимовича, 54 в Ленинском районе города.
Согласно опубликованной информации, собственник исторического здания сможет эксплуатировать его только на условиях сохранения, ведь строение является ОКН.
Так, рядом с объектом культурного наследия запрещено капитальное строительство, проведение земляных работ, а также мелиоративных. Кроме того, запрещено увлечение объемно-пространственных характеристик здания и еще ряд ограничений. Начальная стоимость здания — 37,5 миллиона рублей. Торги пройдут 22 мая.