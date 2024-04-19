Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 апреля

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,4 тенге, евро — 477,55 тенге, рубля — 4,76 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 445 тенге, продажи — 450 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 477 тенге, продажи — 483 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 4,67 тенге, продажи — 4,79 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 447,1 тенге, продажи — 448,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 476 тенге, продажи — 480 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 4,71 тенге, продажи — 4,81 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 447 тенге, продажи — 449 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 476 тенге, продажи — 480 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 4,71 тенге, продажи — 4,78 тенге.