На ремонт улицы Брамса в Калининграде выделили 49 млн рублей

Изначально работы планировали провести в 2025 году, однако губернатор Антон Алиханов потребовал выполнить их раньше и пригрозил отказом в предоставлении субсидии. После этого глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что работы проведут в 2024-м.