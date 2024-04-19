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На ремонт улицы Брамса в Калининграде выделили 49 млн рублей

Власти готовятся объявить аукцион по выбору подрядчика.

Источник: Калининград.Ru

На ремонт улицы Брамса в Калининграде выделили 49 миллионов рублей. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального «Центра торгов».

Финансирование рассчитано на 2024 год. Власти готовятся объявить аукцион по выбору подрядчика.

Изначально работы планировали провести в 2025 году, однако губернатор Антон Алиханов потребовал выполнить их раньше и пригрозил отказом в предоставлении субсидии. После этого глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что работы проведут в 2024-м.

В январе в Калининграде частично устраняли дефекты на улице Брамса. После запуска заводов планировали продолжить ямочный ремонт горячим асфальтом с вырезкой повреждённых участков.

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