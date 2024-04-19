Почему российский рубль дешевеет к тенге с начала года

Помимо этого, существует ряд товаров, которые Казахстан может приобрести только в РФ, так как из других стран такой импорт будет довольно дорогим. Финансист пояснил, что с текущими резервами России и возможностью страны продавать нефть и газ в страны с твердой валютой, комфортным для россиян будет курс как в 3, так и в 6 тенге.