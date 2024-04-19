В Омске за 260 миллионов выставлен на продажу крупный торговый комплекс

в Советском округе продаётся довольно популярный ТК «На Бархатовой». Это 4-этажное здание со множеством арендаторов: среди них магазины одежды, парфюмерии, зоомагазин, салон мебели «Алеся», кафе быстрого питания. Общая площадь помещений — 3,8 тысячи кв. м, здание 2008 года постройки.