В Омске за 260 миллионов выставлен на продажу крупный торговый комплекс

в Советском округе продаётся довольно популярный ТК «На Бархатовой». Это 4-этажное здание со множеством арендаторов: среди них магазины одежды, парфюмерии, зоомагазин, салон мебели «Алеся», кафе быстрого питания. Общая площадь помещений — 3,8 тысячи кв. м, здание 2008 года постройки.
За такой объект просят 260 млн рублей. Срок окупаемости, по информации владельца, 10 лет. Прибыль он обещает в 2,2 млн в месяц.
«Отличный пешеходный и автомобильный трафик. Остановка общественного транспорта. Парковка. Удобные подъездные пути», — сказано в объявлении.
Торговый комплекс выставлен на продажу как минимум с прошлого лета.