Мэрия заплатит 10 млн за снос «Кировского» ради расширения улицы в Екатеринбурге

Конфликт вокруг здания на Заводской, 30 разгорелся весной прошлого года. Строение определено под снос ради расширения улицы Татищева, а арендаторы должны получить компенсацию. Оценщики со стороны администрации решили, что «Кировскому» полагается получить 10 млн 634 тыс. рублей. Однако представители сети не согласились с этой суммой, тогда городские власти обратились в суд.