Мэрия заплатит 10 млн за снос «Кировского» ради расширения улицы в Екатеринбурге

Конфликт вокруг здания на Заводской, 30 разгорелся весной прошлого года. Строение определено под снос ради расширения улицы Татищева, а арендаторы должны получить компенсацию. Оценщики со стороны администрации решили, что «Кировскому» полагается получить 10 млн 634 тыс. рублей. Однако представители сети не согласились с этой суммой, тогда городские власти обратились в суд.
18 апреля Свердловский арбитражный суд удовлетворил иск мэрии Екатеринбурга. На данный момент решение в силу еще не вступило, у ответчика — ООО «Торговое предприятие “Кировский” — есть время подать апелляцию.
Ранее «ФедералПресс» писал, что администрация Екатеринбурга выкупит табачную лавку за 16 млн рублей ради расширения улицы Татищева. Изначально мэрия была намерена купить магазин за 6,1 млн. Однако владелец помещения не согласился и привлек эксперта для оценки стоимости. В результате арбитражный суд почти втрое увеличил размер компенсации.