Семь работников ветслужбы Красноярского края получили более 27 млн рублей на улучшение жилищных условий на селе

Молодые работники ветслужбы края (до 35 лет) могут также рассчитывать на миллион рублей для обустройства на селе. Деньги предоставляются в два этапа по 500 тысяч — с начала трудовой деятельности и после трёх лет работы. За четыре года такие соцвыплаты получили 47 специалистов.