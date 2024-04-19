Семь работников ветслужбы Красноярского края получили более 27 млн рублей на улучшение жилищных условий на селе

В этом году семь специалистов отделов ветеринарии Красноярского края получили более 27 млн рублей на улучшение жилищных условий.
В Курагинском районе заведующая ветпунктом построит дом. Лаборант, ветврач, заведующие ветеринарными лечебницами, ветпунктом и участком в Берёзовском, Ужурском, Тасеевском, Минусинском, Шушенском и Туруханском районах купят готовое жильё.
В строительство или приобретение жилья участники программы вкладывают 10% собственных денег, остальные затраты возмещает краевой бюджет. Размер господдержки рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра и количества членов семьи. Так, семья из трех человек в этом году получила около 4,3 млн рублей господдержки, из четырех — почти 5,7 млн рублей.
«Для привлечения в сельскую местность и в районы Крайнего Севера ветеринарных специалистов в региональной программе развития сельского хозяйства предусмотрено несколько мероприятий. Одно из них — соцвыплаты на жилье. Направление действует шестой год, ранее поддержку получили 26 семей», — рассказал министр сельского хозяйства Красноярского края Илья Васильев.
Молодые работники ветслужбы края (до 35 лет) могут также рассчитывать на миллион рублей для обустройства на селе. Деньги предоставляются в два этапа по 500 тысяч — с начала трудовой деятельности и после трёх лет работы. За четыре года такие соцвыплаты получили 47 специалистов.