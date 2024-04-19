«Очень больная тема»: в коммунальных службах Башкирии наступил кадровый голод

«Это очень больная тема. Как она была, так и остается, потому что предприятия коммунальной сферы ограничены тарифами. Зарплата выплачивается из тех средств, которые собираются с населения. Тарифы не всегда позволяют поднять на определенный уровень зарплату. Поэтому сфера ЖКХ испытывает большую проблему с кадрами», — сказала Ирина Голованова.