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«Очень больная тема»: в коммунальных службах Башкирии наступил кадровый голод

Министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова сообщила о тяжелой ситуации с нехваткой кадров в коммунальных службах.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Глава ведомства отметила, что УК и другие предприятия стараются вводить льготные мероприятия для привлечения сотрудников, однако зарплата по-прежнему остается невысокой. Что касается молодежи, то она неохотно приходит на работу в коммунальные службы.

«Это очень больная тема. Как она была, так и остается, потому что предприятия коммунальной сферы ограничены тарифами. Зарплата выплачивается из тех средств, которые собираются с населения. Тарифы не всегда позволяют поднять на определенный уровень зарплату. Поэтому сфера ЖКХ испытывает большую проблему с кадрами», — сказала Ирина Голованова.

ЖКХ