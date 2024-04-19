«S7 Airlines» с конца мая возобновит полёты из Новосибирска в Астану и Алма-Ату

Отмечается, что авиарейсы в Казахстан будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.
Примерное время в пути в Астану составит 2 часа, в Алма-Ату — 2,5 часа.
— Регулярные рейсы в Республику Казахстан возобновляются с 24 мая и будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам, — пояснили в пресс-службе авиакомпании «S7 Airlines».
На данный момент из столицы Сибири в Алма-Ату летает казахстанская авиакомпания SCAT, в Астану — Qazaq Air и SCAT.
Ранее «Прецедент» сообщал, что авиакомпания «S7» возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Калининград. Редакция также писала о том, что бесплатный общественный транспорт запустят на Радоницу в Новосибирске. Читайте также: из Новосибирска запустят речные круизы в соседние регионы.
Егор САФРОНОВ.