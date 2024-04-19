«S7 Airlines» с конца мая возобновит полёты из Новосибирска в Астану и Алма-Ату

Ранее «Прецедент» сообщал, что авиакомпания «S7» возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Калининград. Редакция также писала о том, что бесплатный общественный транспорт запустят на Радоницу в Новосибирске. Читайте также: из Новосибирска запустят речные круизы в соседние регионы.