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«S7 Airlines» с конца мая возобновит полёты из Новосибирска в Астану и Алма-Ату

С конца мая авиакомпания «S7 Airlines» запускает прямые рейсы из Новосибирска в Астану и Алма-Ату. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Источник: Прецедент

Отмечается, что авиарейсы в Казахстан будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

Примерное время в пути в Астану составит 2 часа, в Алма-Ату — 2,5 часа.

— Регулярные рейсы в Республику Казахстан возобновляются с 24 мая и будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам, — пояснили в пресс-службе авиакомпании «S7 Airlines».

На данный момент из столицы Сибири в Алма-Ату летает казахстанская авиакомпания SCAT, в Астану — Qazaq Air и SCAT.

Ранее «Прецедент» сообщал, что авиакомпания «S7» возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Калининград. Редакция также писала о том, что бесплатный общественный транспорт запустят на Радоницу в Новосибирске. Читайте также: из Новосибирска запустят речные круизы в соседние регионы.

Егор САФРОНОВ.