Приморье распробовало собственные яйца, сибирские фабрики уходят

Из приведенной презентации следует, что производство молока в январе-марте 2024 года в Приморье составило 28,39 тысячи тонн, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время снизилась продуктивность коров на 0,2%, до 2 тысяч 249 кг в среднем. По мнению министра, в большей части в этом виноваты некачественные корма.