Приморье распробовало собственные яйца, сибирские фабрики уходят

Птицефабрики Приморского края с начала года резко нарастили выпуск яиц, что в том числе привело к уходу с местного рынка продукции из сибирских и уральских регионов. При этом край недобрал в производстве свинины — виной всему вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в прошлом году, сообщает ИА PrimaMedia.
О достижениях сельского хозяйства региона отчитался профильный министр Андрей Бронц в ходе прямого эфира с отраслевыми органами власти, подчиняющимися заместителю председателя правительства Приморья Николаю Стецко.
Молочная отрасль постепенно идет вверх за счет того, что увеличиваются объемы производства в промышленном секторе. Личные и подсобные хозяйства постепенно по причине лейкоза (хроническая вирусная болезнь крупного рогатого скота — прим. ред.) постепенно снижают поголовье", — сказал министр сельского хозяйства Приморского рая Андрей Бронц.
Из приведенной презентации следует, что производство молока в январе-марте 2024 года в Приморье составило 28,39 тысячи тонн, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время снизилась продуктивность коров на 0,2%, до 2 тысяч 249 кг в среднем. По мнению министра, в большей части в этом виноваты некачественные корма.
Производство мяса в целом в I квартале сократилось на 37,2% и составило 19,36 тысячи тонн в живом весе.
«Потеряли мы в мясе свинины, потому что 252 тысячи голов в прошлом году пришлось уничтожить по причине АЧС. Сейчас задача — восстанавливаться», — пояснил министр.
Более оптимистичная ситуация складывается в производстве яиц — в I квартале 2024 года оно выросло сразу на 12,2%, до 70,5 млн штук. При этом яйценоскость (число яиц, получаемых за определённый период от сельскохозяйственной птицы) подросла сразу на 17,9% и составила 53 яйца от каждой несушки.
«Яйцо. С учётом того, что потребность (в нём) существует, и несколько птицефабрик с сибирского и уральского региона ушли с рынка Приморского края, конечно, наращиваем объёмы производства», — сказал Андрей Бронц.
В целом производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в Приморье в I квартале 2024 года выросло к аналогичному периоду прошлого года на 16%, до 16,5 млн рублей.