​Продукция с брендом «Сделано в Хабаровском крае» получит региональную поддержку и продвижение

— Люди хотят поддержать местного производителя, но они не знают, что на самом деле производится в Хабаровском крае. И краеугольный камень здесь в том, что мы сами не знаем, где разливается вода — во Владивостоке, в Хабаровске или на Западе страны? Идея как раз в том, чтобы массовый продукт сделать, чтобы каждый мог выстроить скорый доступ к этому знаку. Прежде всего, важно обозначить, что это произведено в Хабаровском крае. Хотелось бы, чтобы мы более широко подошли к вопросу, а не выдавали знак только 20−30 производителям края, — отметил сопредседатель совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края Илья Немиш.