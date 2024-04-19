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​Продукция с брендом «Сделано в Хабаровском крае» получит региональную поддержку и продвижение

Критерии соответствия местному знаку качества разработают совместно с бизнесом.

Источник: Минэкономразвития Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается работа по формированию комплекса мер поддержки региональных производителей. По поручению губернатора края Михаила Дегтярева разработана и утверждена Региональная программа поддержки и продвижения местных брендов до 2030 года, использующих знак «Сделано в Хабаровском крае». Каким критериям должна соответствовать местная продукция, чтобы выпускаться под маркой краевого бренда, обсудили с бизнесом на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

По словам первого замминистра экономического развития края Валентины Филоненко, в настоящее время началась работа по регистрации краевого бренда в Роспатенте. Параллельно с этим совместно с бизнесом будут проработаны критерии отбора продукции. Подать заявки на участие смогут местные производители широкого спектра продукции.

— Учитывая факт, что бренд будет являться знаком качества для продукции, товаров, работ и услуг, производимых предприятиями всех отраслей края, в заявку на регистрацию регионального бренда включено 33 класса МКТУ. Знаком качества будут наделены предприятия от пищевой и легкой промышленности до предприятий авиа и судостроения, лесопромышленного комплекса, — рассказал начальник отдела проектного управления и экспорта управления пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза края Константин Яковцев.

Среди предлагаемых критериев на получение права использования бренда — отсутствие процедуры банкротства и стадии реорганизации и ликвидации. Использовать бренд не смогут компании, находящиеся в реестре недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей. Помимо основных условий предусмотрены и дополнительные критерии отбора, которые подтверждают соответствие стандартам качества и безопасности.

Предприниматели, в свою очередь, высказались за более лояльный подход к критериям размещения регионального знака.

— Люди хотят поддержать местного производителя, но они не знают, что на самом деле производится в Хабаровском крае. И краеугольный камень здесь в том, что мы сами не знаем, где разливается вода — во Владивостоке, в Хабаровске или на Западе страны? Идея как раз в том, чтобы массовый продукт сделать, чтобы каждый мог выстроить скорый доступ к этому знаку. Прежде всего, важно обозначить, что это произведено в Хабаровском крае. Хотелось бы, чтобы мы более широко подошли к вопросу, а не выдавали знак только 20−30 производителям края, — отметил сопредседатель совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края Илья Немиш.

Компании, чьи бренды получат возможность размещения знака «Сделано в Хабаровском крае», смогут воспользоваться региональной поддержкой в продвижении и популяризации продукции, участвовать в выставочных, деловых и событийных мероприятиях различных уровней. Также прорабатывается вопрос по предоставлению приоритетного попадания такой продукции на полки торговых сетей края, ее идентификации в магазинах, выделения отдельного полочного пространства.

Напомним, в 2023 году Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата инициировал создание единого регионального бренда «Сделано в Хабаровском крае». Его разработку и внедрение глава региона Михаил Дегтярев поручил Минсельхозу, Минпромторгу и Минэкономразвития края. Символом краевого бренда стал амурский тигр — именно его выбрали жители региона в ходе всенародного голосования.

экономика