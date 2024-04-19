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Все жители Башкирии будут платить за отопление с сентября по апрель

Власти Башкирии привели к единому виду систему оплаты отопления. Об этом рассказала министр ЖКХ Ирина Голованова.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, в прошлом году 21 муниципалитет выставлял счета с сентября. Еще 38 — с октября. 4 муниципалитета не имеют централизованного теплоснабжения. Важно отметить, что речь идет о тех домах, где нет приборов учета. Со следующего сезона власти Башкирии установили, что начисления будут везде производится с сентября по апрель включительно. Речь идет исключительно о счетах, а не о начале отопительного сезона.

«Это должно быть однообразно во всех муниципалитетах. Также это меньше вызовет вопросов у населения», — заключила глава ведомства.

ЖКХ