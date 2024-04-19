Прогноз потребности в кадрах на 12 лет вперёд разработали в Приангарье

Министерство труда и занятости Иркутской области разработало прогноз потребности в кадрах на период в 12 лет. Информацию о кадровой потребности на определённый период ведомству предоставили 2,7 тысячи организаций из всех районов области со среднесписочной численностью работников в 328,6 тысячи человек.