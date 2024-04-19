Прогноз потребности в кадрах на 12 лет вперёд разработали в Приангарье

Министерство труда и занятости Иркутской области разработало прогноз потребности в кадрах на период в 12 лет. Информацию о кадровой потребности на определённый период ведомству предоставили 2,7 тысячи организаций из всех районов области со среднесписочной численностью работников в 328,6 тысячи человек.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, особое внимание при формировании прогноза кадровой потребности уделили тем предприятиям, которые связаны с исполнением инвестиционных проектов и имеют отношение к отраслевым кластерам.
По данным регионального минтруда, в 2023 году органы занятости помогли найти работу 28 тысячам человек. Также ещё 7,5 тысячи человек направили на переобучение на востребованные на рынке труда профессии.