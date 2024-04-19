Поставки газа из РФ в Европу по «Турецкому потоку» остались на рекордном уровне

По сравнению с показателем прошлого года экспорт продолжает расти, несмотря на завершение отопительного сезона и периода отбора газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ). За период с 1 по 16 апреля апреля «Газпром» поставил таким образом 543,3 миллиона кубических метров газа. Этот показатель на 16,8 процента меньше объема экспорта первых двух недель марта, но на 3,4 процента превышает объем, зафиксированный в апреле 2023 года.