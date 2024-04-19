В Новосибирской области тариф на электричество будут рассчитываться по-другому

Там убеждают, что 99% жителей региона не заметят разницы, платить больше будут те, кто значительно превышает установленные показатели. Изменится для той категории, которая превысит порог 10980 кВтч в месяц. По анализу департамента — это 69 потребителей из почти 1,5 млн лицевых счетов в Новосибирской области.