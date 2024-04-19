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В Новосибирской области тариф на электричество будут рассчитываться по-другому

Новосибирцев разделят на три категории.

Источник: Freepik

Со второго полугодия этого года жители Новосибирской области будут платить за электроэнергию по новому дифференцированному тарифу. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Там убеждают, что 99% жителей региона не заметят разницы, платить больше будут те, кто значительно превышает установленные показатели. Изменится для той категории, которая превысит порог 10980 кВтч в месяц. По анализу департамента — это 69 потребителей из почти 1,5 млн лицевых счетов в Новосибирской области.

Арсений Зотов

ЖКХ