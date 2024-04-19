В Перми ввели запрет на светодинамические вывески

В Перми с 1 апреля 2024 года вступили в силу ограничения на использование на улицах города светодинамических вывесок. Новые требования к внешнему виду вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений внесены в Правила благоустройства.
В мэрии пояснили, что изменения направлены на улучшение архитектурного облика Перми и повышение уровня безопасности дорожного движения, чтобы не отвлекать внимание водителей.
Принятые поправки запрещают использование мерцающего эффекта вывесок и размещение их с помощью проекторов, на экранах, бегущих строках. Также нельзя размещать светодинамические вывески на архитектурных элементах фасадов, на расстоянии менее 1 метра от памятных знаков, мемориальных досок, адресных указателей. Кроме того, под запретом на улицах города вывески с информацией о табаке и алкогольной продукции.
Городские власти предусмотрели для владельцев вывесок переходный период. В течение трех месяцев вывески необходимо привести в соответствие с новыми требованиями.