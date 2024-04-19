В Перми ввели запрет на светодинамические вывески

Принятые поправки запрещают использование мерцающего эффекта вывесок и размещение их с помощью проекторов, на экранах, бегущих строках. Также нельзя размещать светодинамические вывески на архитектурных элементах фасадов, на расстоянии менее 1 метра от памятных знаков, мемориальных досок, адресных указателей. Кроме того, под запретом на улицах города вывески с информацией о табаке и алкогольной продукции.