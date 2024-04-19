В Омске решили запустить два новых автобусных маршрута

В мэрии уже некоторое время обсуждают план решения проблемы жителей Лукьяновки. Замдиректора департамента транспорта Сергей Фальковский рассказал, что скоро для них появятся два новых маршрута.
«Проходит подготовка к конкурентным процедурам по запуску социальных маршрутов от улицы Попова и улицы Студенческой до СибАДИ. Это отдаленные территории с малым пассажиропотоком», — сообщил Фальковский в эфире ГТРК «Иртыш».
Напомним, на улице Попова в Нефтяниках большие сложности с транспортом. Несколько лет назад туда ездила 393-я маршрутка, однако потом она перестала курсировать. Так, улица в микрорайоне Юбилейном стала ещё более удалённой от остановок, и уехать оттуда и туда практически невозможно. На ситуацию с транспортной недоступностью улицы Студенческой обращала внимание и прокуратура.
Точных сроков запуска автобусных маршрутов пока не назвали. Сейчас идет подготовка к конкурсу по выбору перевозчика.