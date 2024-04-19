Для обслуживания самолета МС-21 из Иркутска подготовили первых специалистов

Стоит заметить, что будущее авиаотрасли в России и безопасность полетов активно обсуждают на протяжении двух лет. При этом новости о наращивании производства отечественных самолетов, импортозамещении сменяются инцидентами с техническими неполадками лайнеров и долгими задержками рейсов. Также внимание общественности привлекла история с просьбой региональных авиакомпаний на круглом столе в Совете федерации о продлении срока эксплуатации 50-летних самолетов Ан-24 и Ан-26, так как четверть их парка будет списана уже к 2030 году.