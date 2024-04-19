Для обслуживания самолета МС-21 из Иркутска подготовили первых специалистов

В авиационном центре РАТА ПАО «Яковлев» подготовили первую группу специалистов для технического обслуживания российского самолета МС-21 с двигателями ПД-14. Всего учебную программу прошли 22 человека. Добавим, что лайнер будет выпускаться с крылом из отечественных композитных материалов и российским двигателем, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ПАО «Яковлев».
Как отметил генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский, проделана серьезная работа — была разработана и утверждена эксплуатационная документация, программы подготовки авиационного персонала для МС-21. Также специалисты подготовили учебно-методические материалы, согласовали преподавательский состав и порядок обучения стартовых групп.
«Это работа на опережение, чтобы к моменту сертификации самолета в российском облике у нас уже был готов персонал для его обслуживания», — подчеркнул Андрей Богинский.
По информации Минпромторга, 12 самолетов МС-21 находятся в разной степени готовности, а финальный облик полностью импортозамещенного самолета будет сформирован во второй половине текущего года.
Стоит заметить, что будущее авиаотрасли в России и безопасность полетов активно обсуждают на протяжении двух лет. При этом новости о наращивании производства отечественных самолетов, импортозамещении сменяются инцидентами с техническими неполадками лайнеров и долгими задержками рейсов. Также внимание общественности привлекла история с просьбой региональных авиакомпаний на круглом столе в Совете федерации о продлении срока эксплуатации 50-летних самолетов Ан-24 и Ан-26, так как четверть их парка будет списана уже к 2030 году.