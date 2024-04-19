Доллар дешевеет перед выходными

Сегодня на старте работы сессии спрос и предложение на европейскую валюту отсутствовали. При необходимости определения курса регулятор использует последние актуальные данные.
Американская валюта продолжает корректировать курс после выхода статистики о снижении количества сделок с недвижимостью в США. По состоянию на 10:49 доллар просел на 0,24% и опустился на уровень в 3,2677 рубля.
В свою очередь российская валюта почувствовала себя увереннее и по состоянию на 10:49 прибавила 0,09%. На торгах за 100 российских просили 3,4804 белорусских рубля.
Следом за долларом пошла вниз и валюта Поднебесной, потерявшая 0,39% от предыдущей цены по состоянию на 10:48. На бирже за 10 юаней предлагали 4,4971 рубля.