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Доллар дешевеет перед выходными

МИНСК, 19 апр — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта ослабла только по отношению к российской валюте.

Источник: Sputnik.by

Сегодня на старте работы сессии спрос и предложение на европейскую валюту отсутствовали. При необходимости определения курса регулятор использует последние актуальные данные.

Американская валюта продолжает корректировать курс после выхода статистики о снижении количества сделок с недвижимостью в США. По состоянию на 10:49 доллар просел на 0,24% и опустился на уровень в 3,2677 рубля.

В свою очередь российская валюта почувствовала себя увереннее и по состоянию на 10:49 прибавила 0,09%. На торгах за 100 российских просили 3,4804 белорусских рубля.

Следом за долларом пошла вниз и валюта Поднебесной, потерявшая 0,39% от предыдущей цены по состоянию на 10:48. На бирже за 10 юаней предлагали 4,4971 рубля.

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