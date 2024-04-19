По трем новым объектам БАМа открыли движение поездов

Поезда на Восточно-Сибирской железной дороге начали движение на новых объектах БАМа. Это участки Кирон-Ангоя и Янчуй-Чуро в Республике Бурятия и новые вторые пути на перегонах Таковка-Небель в Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской ЖД.