По трем новым объектам БАМа открыли движение поездов

Поезда на Восточно-Сибирской железной дороге начали движение на новых объектах БАМа. Это участки Кирон-Ангоя и Янчуй-Чуро в Республике Бурятия и новые вторые пути на перегонах Таковка-Небель в Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской ЖД.
— Всего уложили 29,8 км новых путей, также установлено 15 стрелочных переводов, 861 опора контактной сети, более 190 км сетей связи, сигнализации, централизации и блокировки. Кроме этого возвели 9 железобетонных мостов и 29 водопропускных труб, большая часть таких сооружений пришлась на перегон Таковка-Небель, он проходит через горноперевальный участок, — рассказали в ВС ЖД России.
Движение по вновь открытым объектам увеличит провозную способность БАМа в пределах Восточно-Сибирской железной дороги на участке Лена-Таксимо. Показатели возрастут с 24,7 до 51,2 тонн грузов.