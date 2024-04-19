«Ушла лишь одна машина»: Калининградская область возобновила экспорт рыбных консервов

Первую партию наших рыбных консервов в объёме 20 тонн мы отправили в Грузию. Ушла лишь одна машина. При этом лицензии на отправку товара получили со второй попытки, так как возникли проблемы с непростым оформлением документов. К тому же лицензию ждали 11 дней, это очень долго, хотя в регламенте установлено 15 дней, — рассказал Лютаревич.