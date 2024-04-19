«Ушла лишь одна машина»: Калининградская область возобновила экспорт рыбных консервов

Калининградская область возобновила экспорт рыбных консервов. Однако у переработчиков возникли сложности с оформлением документов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ГК «За Родину» Сергея Лютаревича.
Первую партию наших рыбных консервов в объёме 20 тонн мы отправили в Грузию. Ушла лишь одна машина. При этом лицензии на отправку товара получили со второй попытки, так как возникли проблемы с непростым оформлением документов. К тому же лицензию ждали 11 дней, это очень долго, хотя в регламенте установлено 15 дней, — рассказал Лютаревич.
Глава предприятия раскритиковал сложную методику оформления лицензии и её стоимость. За каждый вид консервов приходится платить по 7500 рублей. В результате в Грузию машина ушла с минимальным ассортиментом.
По словам Лютаревича, экспортную партию в Таджикистан оформлять не стали из-за значительных затрат. Стоимость лицензии составила бы 480 тысяч рублей, что в два раза выше экспортной пошлины.
Производители консервов считают, что властям необходимо упростить методику оформления документов, а также сократить время получения до пяти дней. «В целом ситуация с экспортом рыбоконсервной продукции сложная. Но есть надежда, что при поддержке правительства Калининградской области удастся решить эти проблемы. Поэтому сегодня мы ждём лицензии по Азербайджану, куда намерены отправить десять наименований консервов. Документы были поданы 5 апреля, так что ждем и надеемся», — заключил глава ГК «За Родину».
В начале 2023 года местные производители планировали развивать экспорт рыбных консервов. Сергей Лютаревич говорил, что компания хочет увеличивать своё присутствие на рынках Узбекистана и Азербайджана и начать поставки продукции для русских мигрантов в другие страны. Однако с октября ГК «За Родину» прекратила экспортировать консервы из-за введения высоких пошлин. Производители несколько месяцев «работали на склад». В середине февраля калининградским производителям разрешили экспортировать рыбные консервы без пошлин.