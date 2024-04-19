Подрядчика в Ростове оштрафовали из-за затянутого капремонта трех жилых домов

В Ростове-на-Дону одного из подрядчиков через суд наказали за невыполненные вовремя работы в трех жилых домах на Рахманинова, Таганрогской и Фрунзе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, нарушение раскрыли во время проверки в сфере закупок. Строительная организация не выполнила в срок обязательства перед «Фондом капитального ремонта».
— По этому факту было внесено представление. Подрядчика привлекли к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ. Штраф составил свыше 1,2 млн рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Теперь завершение ремонта находится на контроле.