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Подрядчика в Ростове оштрафовали из-за затянутого капремонта трех жилых домов

Прокуратура в Ростове добилась штрафа для подрядчика, затянувшего капремонт домов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону одного из подрядчиков через суд наказали за невыполненные вовремя работы в трех жилых домах на Рахманинова, Таганрогской и Фрунзе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, нарушение раскрыли во время проверки в сфере закупок. Строительная организация не выполнила в срок обязательства перед «Фондом капитального ремонта».

— По этому факту было внесено представление. Подрядчика привлекли к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ. Штраф составил свыше 1,2 млн рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Теперь завершение ремонта находится на контроле.

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