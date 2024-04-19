Огромный селекционный центр садоводства создают под Волгоградом

Сейчас волгоградские садоводы растят десятую часть урожая фруктов и ягод в России — свыше 190 тысяч тонн. В этом году в регионе на 50 гектаров вырастет площадь суперинтенсивных садов, которые благодаря высокой плотности насаждений дают высокий урожай. Большую часть из них заложили в «Садах Придонья». Молодые деревца уже зеленеют листвой. Еще несколько саженцев вишни высадили участники выездного совещания.