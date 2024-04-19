Огромный селекционный центр садоводства создают под Волгоградом

В Волгоградской области наступила пора цветения 6,2 тысячи гектаров садов. С утра 19 апреля губернатор Андрей Бочаров прогулялся между окутанных белым цветом деревьев в одной из крупнейших в России компании этой сферы — «Садах Придонья». Глава региона обсудил создание регионе огромного селекционного центра, который сможет обеспечить страну саженцами плодовых, сообщили в обладмине.
«В “Садах Придонья” создается центр селекции: отбирают лучшие саженцы, адаптируют, испытывают. Мы получаем устойчивые сорта, дающие хороший урожай».
Чтобы не зависеть от зарубежного посадочного материала, компания развивает свои питомники. Их площадь уже превышает 35 гектаров. Именно здесь планируют создать крупнейший в стране селекционный центр. Этот вопрос уже обсуждали с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.
Сейчас волгоградские садоводы растят десятую часть урожая фруктов и ягод в России — свыше 190 тысяч тонн. В этом году в регионе на 50 гектаров вырастет площадь суперинтенсивных садов, которые благодаря высокой плотности насаждений дают высокий урожай. Большую часть из них заложили в «Садах Придонья». Молодые деревца уже зеленеют листвой. Еще несколько саженцев вишни высадили участники выездного совещания.