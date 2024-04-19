Мэрия Новосибирска: в 2023 было приватизировано имущество на сумму в ₽255 млн

Мэрия Новосибирска приватизировала имущество стоимостью ₽255 млн. Сообщение об этом опубликовало информационное агентство «РБК Новосибирск».
За 2023 год департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска реализовал в рамках приватизации 47 объектов муниципальной недвижимости и семь земельных участков. В городской бюджет поступило 255,42 млн рублей.
Для сравнения: в прошлом году было приватизировано 56 объектов недвижимости и шесть участков, что принесло бюджету 319,98 млн рублей.
«У мэрии есть задача избавляться от непрофильных активов, чтобы уменьшить расходы на их содержание. За такими помещениями нужно следить, оплачивать коммунальные услуги. Мы хотим отказаться от этих расходов», — пояснил Бондаренко.
Он отметил, что некоторые объекты могут выставляться на приватизацию несколько раз, пока их не приобретут.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске разбирают здание издательства «Наука» на улице Станиславского.