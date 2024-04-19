Дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Санкт-Петербургом будут ездить в майские праздники

«Добавили “Сапсанов” на майские праздники. Из Москвы в Санкт-Петербург: № 786 отправлением 27 апреля, 8 мая в 21:00 (без остановок); № 766 отправлением 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 9, 10 и 11 мая в 11:40 (без остановок). Из Санкт-Петербурга в Москву: № 763 отправлением 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 9, 10, 11 мая в 11:00 (без остановок); № 765 отправлением 8 мая в 11:07 (с остановками в Чудово и Бологом)», — говорится в сообщении.