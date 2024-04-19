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Дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Санкт-Петербургом будут ездить в майские праздники

Дополнительные поезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать с 27 апреля по 13 мая, сообщается в Telegram-канале ОАО «РЖД».

Источник: РИА "Новости"

«Добавили “Сапсанов” на майские праздники. Из Москвы в Санкт-Петербург: № 786 отправлением 27 апреля, 8 мая в 21:00 (без остановок); № 766 отправлением 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 9, 10 и 11 мая в 11:40 (без остановок). Из Санкт-Петербурга в Москву: № 763 отправлением 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 9, 10, 11 мая в 11:00 (без остановок); № 765 отправлением 8 мая в 11:07 (с остановками в Чудово и Бологом)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за счет сдвоенных составов увеличится число мест в поездах № 780 и № 767 отправлением 27 апреля, № 754 — 6 и 13 мая, а также № 777 — 5 и 12 мая.

В компании напомнили, что приобрести билеты можно можно на сайте холдинга, в мобильном и веб-приложениях «РЖД пассажирам» и в кассах.

РЖД