Второй ресторан «Вкусно — и точка» в Иркутске хотят открыть в ТЦ на Сергеева

Еще один ресторан сети «Вкусно — и точка» появится на фудкорте ТЦ «Мистер Икс» на улице Сергеева в Иркутске. Вывеску о скором открытии разместили на фасаде торгового центра. Фото с ИА IrkutskMedia поделились очевидцы.
Напомним, что первый ресторан сети «Вкусно — и точка» планируют открыть в Иркутске в декабре 2024 года. Строительство флагманского заведения началось на территории комплекса ТЦ «Фортуна».
Ранее агентство сообщало, что в Иркутской области планируется открыть восемь ресторанов «Вкусно — и точка». Вопрос обсудили губернатор Приангарья Игорь Кобзев и гендиректор сети ресторанов «Вкусно — и точка» Олег Пароев. Также актуальным в сотрудничестве с новой компанией остается реализация благотворительных проектов на территории Иркутской области. В том числе открытие бесплатной семейной гостиницы для родителей детей, которые находятся на длительном лечении в Иркутской государственной областной детской клинической больнице.