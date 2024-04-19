Второй ресторан «Вкусно — и точка» в Иркутске хотят открыть в ТЦ на Сергеева

Ранее агентство сообщало, что в Иркутской области планируется открыть восемь ресторанов «Вкусно — и точка». Вопрос обсудили губернатор Приангарья Игорь Кобзев и гендиректор сети ресторанов «Вкусно — и точка» Олег Пароев. Также актуальным в сотрудничестве с новой компанией остается реализация благотворительных проектов на территории Иркутской области. В том числе открытие бесплатной семейной гостиницы для родителей детей, которые находятся на длительном лечении в Иркутской государственной областной детской клинической больнице.