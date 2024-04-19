Более 10 тысяч москвичей получили квартиры по реновации в первом квартале

«С января по конец марта этого года правообладателями жилья в новостройках стали 10,5 тысяч человек. Это на 3,4 тысячи больше, чем за аналогичный период 2023-го. Больше всего правообладателей в первом квартале 2024 года появилось в Юго-Западном округе — 2,2 тысячи, Восточном — 2,1 тысячи и Юго-Восточном — 1,5 тысячи москвичей», — приводятся в сообщении слова главы департамента Максима Гамана.