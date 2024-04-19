Более 10 тысяч москвичей получили квартиры по реновации в первом квартале

«С января по конец марта этого года правообладателями жилья в новостройках стали 10,5 тысяч человек. Это на 3,4 тысячи больше, чем за аналогичный период 2023-го. Больше всего правообладателей в первом квартале 2024 года появилось в Юго-Западном округе — 2,2 тысячи, Восточном — 2,1 тысячи и Юго-Восточном — 1,5 тысячи москвичей», — приводятся в сообщении слова главы департамента Максима Гамана.
Кроме того, указывается в нем, что с начала года началось переселение 6,9 тысячи горожан из 40 старых домов. Им предложены квартиры в 15 новостройках.
В первом квартале подобрано новых 12 стартовых площадок для программы. В эксплуатацию введены три дома. Еще за три месяца расселено 45 домов, демонтировано 44 объекта, добавляется в сообщении.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.