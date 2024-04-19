В Воронежской области взлетели цены на бензин и дизельное топливо

В Воронежской области за минувшую неделю взлетели цены на дизельное топливо и все марки бензина. Сильнее всего подорожал бензин марки АИ-95, он увеличился в цене на 22 копейки. За литр топлива водителям придется заплатить 56,37 рубля. Данные опубликовала пресс-служба Воронежстата в четверг, 19 апреля.
Бензин марки АИ-92 прибавил в цене 7 копеек. Текущая стоимость составила 51,28 рубля.
Бензин марки АИ-98 прибавил в стоимости 13 копеек. За 1 литр водителям придется заплатить 68,98 рубля.
Цена литра дизеля подорожала на 12 копеек и составила 60,55 рубля.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Воронежской области перед Пасхой подешевели яйца. По подсчетам Воронежстата, к понедельнику, 15 апреля, средняя цена одного десятка достигла 119,13 рубля. Стоимость уменьшилась на 1,09%.