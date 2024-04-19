В Воронежской области взлетели цены на бензин и дизельное топливо

В Воронежской области за минувшую неделю взлетели цены на дизельное топливо и все марки бензина. Сильнее всего подорожал бензин марки АИ-95, он увеличился в цене на 22 копейки. За литр топлива водителям придется заплатить 56,37 рубля. Данные опубликовала пресс-служба Воронежстата в четверг, 19 апреля.