В Новосибирске завершаются испытания импортозамещенного «Суперджета» SJ-100

«Основные изменения, которые коснулись конструкции самолета, — новые пилоны двигателей, новые двери-люки. Есть небольшие изменения по силовой конструкции. И конечно, отечественные стойки шасси вместо импортных», — цитирует КП-Новосибирск замдиректора по научной работе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина Дмитрия Смирнова.
Всего пришлось обновить около 40 элементов и некоторые из них в России ранее не выпускались, например, стройные «ноги» «Суперджета» — стойки шасси. Заграничные детали, в том числе и стойки шасси сделали уже отечественные. Сейчас испытания находится на завершающей стадии, к 2025 году лайнер будет готов к полетам.
Напомним, из Новосибирска открываются прямые рейсы в Алма-Ату и Астану.