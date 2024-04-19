В Новосибирске завершаются испытания импортозамещенного «Суперджета» SJ-100

Всего пришлось обновить около 40 элементов и некоторые из них в России ранее не выпускались, например, стройные «ноги» «Суперджета» — стойки шасси. Заграничные детали, в том числе и стойки шасси сделали уже отечественные. Сейчас испытания находится на завершающей стадии, к 2025 году лайнер будет готов к полетам.