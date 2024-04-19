Стала известна сумма максимальной пенсии в Казахстане

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана назвали средний размер совокупной пенсии, который по состоянию на 1 апреля 2024 года составил 132 595 тенге (солидарная пенсия — 89 901 тенге, базовая пенсия — 42 694 тенге).
В связи с этим корреспондент Zakon.kz обратился в пресс-службу ЕНПФ, чтобы узнать сумму самой максимальной пенсии в нашей стране.
«(По состоянию на 1 марта 2024 года. — Прим. ред.) сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 34 075 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты — 945 752 тенге. Напомним, за этот же период прошлого года средняя сумма ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ составила 32 065 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты — 742 692 тенге», — рассказали в пресс-службе ЕНПФ.