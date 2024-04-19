В Пермском крае увеличивается количество предпринимателей

По словам Павла Новоселова, за прошлый год в адрес Уполномоченного поступило 873 обращения, при этом количество жалоб на проверки со стороны контрольно-надзорных органов снизилось, что является следствием введения моратория на проведение проверок.
Отмечается, что больше всего обращений связаны с вопросами земельно-имущественных отношений, сферы закупок.
Как отметил спикер Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих, нормотворческая работа в сфере поддержки предпринимательства невозможна без обратной связи.
«Институт Уполномоченного помогает нам понять актуальные запросы бизнес-сообщества, чтобы в случае необходимости оперативно оказывать законодательную поддержку, совершенствуя правовую базу. Это особенно важно сегодня, когда в условиях санкционного давления регион предпринимает большие усилия для поддержки предпринимательства», — подчеркнул Валерий Сухих.