На побережье озера Талкас в Башкирии построят туристический комплекс

На реализацию первого этапа строительства турбазы инвестор намерен выделить около 20,5 млн рублей. Инвестор планирует обустроить туристический комплекс на побережье озера Талкас. При реализации первого этапа планируется оборудовать модульные гостевые апартаменты на 40 человек и площадку для кемпинга на 30 мест. Кроме того, на территории базы отдыха появятся верёвочный парк и детская площадка.