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На побережье озера Талкас в Башкирии построят туристический комплекс

Правительство Башкирии подписало соглашение о защите и поощрении инвестиций с инициатором строительства нового туристического комплекса в Баймакском районе — компанией «Сириус». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: Башинформ

Инициатору приоритетного инвестпроекта гарантировано сохранение условий, которые действовали на момент заключения соглашения, а также предоставление мер господдержки, включая субсидию на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. Ранее проект представили Главе Башкирии Радию Хабирову на «Инвестчасе», после чего он получил статус приоритетного.

На реализацию первого этапа строительства турбазы инвестор намерен выделить около 20,5 млн рублей. Инвестор планирует обустроить туристический комплекс на побережье озера Талкас. При реализации первого этапа планируется оборудовать модульные гостевые апартаменты на 40 человек и площадку для кемпинга на 30 мест. Кроме того, на территории базы отдыха появятся верёвочный парк и детская площадка.

Ранее Башинформ сообщил о том, что у горы Иремель в Башкирии построят круглогодичный туристический комплекс.

туризм и отдых