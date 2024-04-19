Челябинцам сообщили, где этим летом будут менять трамвайные пути

В плане на предстоящий сезон отремонтировать улицу Цвиллинга — от улицы Тимирязева до проспекта Ленина (включая переезд через проспект); Черкасскую — от Аральской до Шоссе Металлургов; Свердловский тракт — от трамвайного депо № 2 до путепровода через реку Миасс; разворотные кольца на Чичерина и 2-й Павелецкой; стрелочные узлы: Победы — Каслинская, Победы — Кирова, Ленина — Рождественского.
С 2021 по 2023 годы отремонтировано 27,5 км трамвайных путей, с учетом планов на 2024−2025 годы протяженность обновленных путей достигнет 49 км.