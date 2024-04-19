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Нижегородские товары получат фирменный знак

В Нижегородской области прорабатывают несколько вариантов брендинга для продукции.

Нижегородские товары получат фирменный знак. Как сообщает проектный офис Стратегии развития Нижегородской области, об этом стало известно в ходе встречи главы региона Глеба Никитина с предпринимателями.

​Разработать единую маркировку для произведенных в регионе товаров предложила Евгения Знаменская, которая изготавливает мебель ручной работы. Губернатор заявил, что поддерживает эту идею, подчеркнув, что «это должно быть сделано централизовано, узнаваемо и с интересным дизайном».

Как рассказал заместитель главы региона Олег Беркович, в настоящее время в Нижегородской области уже прорабатывают несколько вариантов брендинга для продукции. Причем окончательное название для шильдика (прим. информационная табличка) будет определено в ближайший месяц. После этого он будет передан в минпром.

торговля