Нижегородские товары получат фирменный знак. Как сообщает проектный офис Стратегии развития Нижегородской области, об этом стало известно в ходе встречи главы региона Глеба Никитина с предпринимателями.
Разработать единую маркировку для произведенных в регионе товаров предложила Евгения Знаменская, которая изготавливает мебель ручной работы. Губернатор заявил, что поддерживает эту идею, подчеркнув, что «это должно быть сделано централизовано, узнаваемо и с интересным дизайном».
Как рассказал заместитель главы региона Олег Беркович, в настоящее время в Нижегородской области уже прорабатывают несколько вариантов брендинга для продукции. Причем окончательное название для шильдика (прим. информационная табличка) будет определено в ближайший месяц. После этого он будет передан в минпром.