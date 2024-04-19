Нижегородские товары получат фирменный знак

Как рассказал заместитель главы региона Олег Беркович, в настоящее время в Нижегородской области уже прорабатывают несколько вариантов брендинга для продукции. Причем окончательное название для шильдика (прим. информационная табличка) будет определено в ближайший месяц. После этого он будет передан в минпром.