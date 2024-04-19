Рынок такси стал «белее». Эксперт проанализировал данные Налогового комитета о легализации сферы

Также он отметил, что в 2017 году было примерно 15 тысяч «белых» поездок в день, сейчас — почти 900 тысяч. Эксперт аргументирует это тем, что самозанятым разрешили быть водителями, а специальные сервисы сделали вызов такси доступным и массовым.