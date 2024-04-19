Рынок такси стал «белее». Эксперт проанализировал данные Налогового комитета о легализации сферы

По данным Налогового комитета, в стране работает 124 агрегатора. При этом большинство из них (74%) оказывает услуги такси через вызов по телефону, а не мобильные приложения используют.
На сегодняшний день с налоговыми органами полностью интегрированы три агрегатора — Yandex, Uklon и MyTaxi. Еще 24 агрегатора находятся в процессе интеграции, 80 — подали заявку на интеграцию.
При этом с этими тремя компаниями работают лишь 38% всех самозанятых водителей Узбекистана.
«Остальные 62% находят заказы каким-то другим способом. Рынок оказался очень насыщенным — много компаний, никаких монополий. Заходи, работай, расти», — пишет Тимурмалик Эльмурадов в своем канале.
Также он отметил, что в 2017 году было примерно 15 тысяч «белых» поездок в день, сейчас — почти 900 тысяч. Эксперт аргументирует это тем, что самозанятым разрешили быть водителями, а специальные сервисы сделали вызов такси доступным и массовым.
«Заказывать стало быстрее и удобнее, чем ловить у дороги. Кстати, 900 тысяч поездок — это показатели только трех компаний. Интересно будет посмотреть на цифры, когда с налоговой интегрируются все агрегаторы. Но уже ясно, что “белый” рынок такси Узбекистана сильно вырос», — заметил он.