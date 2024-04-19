Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В очередных регионах Узбекистана повысили тарифы за вывоз мусора

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Подорожание тарифов за вывоз бытовых отходов затронули жителей Каракалпакстана, Джизакской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской областей и города Карши, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Решение о повышении тарифов приняли региональные Кенгаши народных депутатов по инициативе Минэкологии.

Новые тарифы будут установлены в следующих размерах:

  • В Каракалпакстане — 4 032 сума за одного человека (с НДС) для населения, 72 240 сумов (с НДС) за кубический метр — для юридических лиц;
  • В 13 городах и районах Джизакской области — 6 000 сумов для жителей, 60 000 сумов за кубический метр (без НДС) и 135 420 сумов за тонну (без НДС) — для юридических лиц.
  • B Сырдарьинской области — 4 000 сумов для жителей, 81 000 сумов — для юридических лиц (с НДС) за куб.метр.
  • В 15 городах и районах Сурхандарьинской области — 4 500 сумов на человека, 70 000 сумов за куб.метр (без НДС) — для юридических лиц.
  • В Карши — 6 160 сумов (с НДС) для жителей, 89 600 сумов (с НДС) куб.метр — для юридических лиц.

экономика
ЖКХ