В очередных регионах Узбекистана повысили тарифы за вывоз мусора

Решение о повышении тарифов приняли региональные Кенгаши народных депутатов по инициативе Минэкологии.
Новые тарифы будут установлены в следующих размерах:
- В Каракалпакстане — 4 032 сума за одного человека (с НДС) для населения, 72 240 сумов (с НДС) за кубический метр — для юридических лиц;
- В 13 городах и районах Джизакской области — 6 000 сумов для жителей, 60 000 сумов за кубический метр (без НДС) и 135 420 сумов за тонну (без НДС) — для юридических лиц.
- B Сырдарьинской области — 4 000 сумов для жителей, 81 000 сумов — для юридических лиц (с НДС) за куб.метр.
- В 15 городах и районах Сурхандарьинской области — 4 500 сумов на человека, 70 000 сумов за куб.метр (без НДС) — для юридических лиц.
- В Карши — 6 160 сумов (с НДС) для жителей, 89 600 сумов (с НДС) куб.метр — для юридических лиц.