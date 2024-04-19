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Стала известна предполагаемая стоимость проезда на ВСМ Петербург — Москва

Стоимость проезда по ВСМ Москва — Петербурга прогнозируют на уровне 9 тысяч рублей.

Прогнозная стоимость проезда на ВСМ Москва — Петербург составляет 8,9 тысячи рублей, если считать полный путь по магистрали. До Великого Новгорода из Петербурга можно будет добраться за 1,8 тысячи.

По данным «Фонтанки», такие характеристики представили в Великом Новгороде 19 апреля на стратегической сессии по скоростной железнодорожной магистрали. Расчет делали на 2028 год, когда ВСМ должна запуститься. Путь Тверь — Петербург обойдется в 7,6 тысячи.

К 2030 году полная стоимость проезда должна вырасти почти до 10 тысяч рублей. К тому моменту билет на «Сапсан» будет стоить порядка 6 тысяч, на самолет — около 4,5 тысяч.

При этом опросы показывают, что 34% респондентов готовы пользоваться ВСМ при тарифе от 6 до 10 тысяч, 29% — от 4 до 6 тысяч, 16% — от 2 до 4 тысяч, 15% готовы и к ценам выше 10 тысяч.

Одновременно рассматриваются различные варианты абонемента на проезд — с пересадкой на другие виды общественного транспорта или без них.

Напомним, ранее РЖД подписали контракт на поставку двух первых составов для ВСМ.

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