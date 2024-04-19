Стала известна предполагаемая стоимость проезда на ВСМ Петербург — Москва

По данным «Фонтанки», такие характеристики представили в Великом Новгороде 19 апреля на стратегической сессии по скоростной железнодорожной магистрали. Расчет делали на 2028 год, когда ВСМ должна запуститься. Путь Тверь — Петербург обойдется в 7,6 тысячи.



К 2030 году полная стоимость проезда должна вырасти почти до 10 тысяч рублей. К тому моменту билет на «Сапсан» будет стоить порядка 6 тысяч, на самолет — около 4,5 тысяч.