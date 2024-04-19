Василий Голубев рассказал, как на Дону будут решать вопрос аварийного жилья

В Ростовской области продолжается расселение людей из аварийного жилья. О том, как этот вопрос будет решаться в регионе, в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM рассказал губернатор Василий Голубев.
— Аварийное жилье будет всегда. Оно же стареет, — отметил Василий Юрьевич. — Вопрос — как с этим работать. Это принципиальная задача местных властей.
При этом, по словам губернатора, решаться вопрос будет за счет масштабных инвестиционных проектов, а также комплексного развития территорий, в которых будет предусмотрено определенное количество квот для людей, расселяемых из аварийного жилья.
Также глава региона отметил, что муниципальные власти должны вести прозрачную работу по очередности расселения аварийных домов. При этом, если дому грозит обрушение, он должен расселяться быстрее.