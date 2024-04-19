Российская вагонная компания создаст в Узбекистане сервисные центры. Это позволит увеличить грузопоток по ЦА

Представитель ОВК Артём Гусев отметил, что беспрепятственное курсирование инновационного подвижного состава с увеличенной осевой нагрузкой позволит максимизировать экономическую эффективность перевозок на транзитных маршрутах по территории стран ЦА, в том числе по направлениям международного транспортного коридора «Север-Юг».