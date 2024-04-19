Российская вагонная компания создаст в Узбекистане сервисные центры. Это позволит увеличить грузопоток по ЦА

Это предусмотрено соглашением между «Объединенной вагонной компанией» (ОВК) и Railway Transport Engineering. Документ подписан на полях Международной научно-технической конференции в Ташкенте.
Вагоноремонтные предприятия Узбекистана будут обеспечены необходимыми деталями и ремонтной документацией, а сотрудники обучены проведению ремонта грузовых вагонов.
По словам генерального директора Railway Transport Engineering Рустама Рахимова, открытие центров обусловлено планами расширения эксплуатации продукции российской компании в сети железных дорог Узбекистана.
Представитель ОВК Артём Гусев отметил, что беспрепятственное курсирование инновационного подвижного состава с увеличенной осевой нагрузкой позволит максимизировать экономическую эффективность перевозок на транзитных маршрутах по территории стран ЦА, в том числе по направлениям международного транспортного коридора «Север-Юг».
ОВК разрабатывает и производит более 70 моделей грузовых вагонов нового поколения. Компания поставляет продукцию в различные страны мира.