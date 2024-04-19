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Российская вагонная компания создаст в Узбекистане сервисные центры. Это позволит увеличить грузопоток по ЦА

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Российское предприятие создаст в Узбекистане сервисные центры, чтобы обеспечить гарантийное и постгарантийное обслуживание поставляемых грузовых вагонов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: РИА "Новости"

Это предусмотрено соглашением между «Объединенной вагонной компанией» (ОВК) и Railway Transport Engineering. Документ подписан на полях Международной научно-технической конференции в Ташкенте.

Вагоноремонтные предприятия Узбекистана будут обеспечены необходимыми деталями и ремонтной документацией, а сотрудники обучены проведению ремонта грузовых вагонов.

По словам генерального директора Railway Transport Engineering Рустама Рахимова, открытие центров обусловлено планами расширения эксплуатации продукции российской компании в сети железных дорог Узбекистана.

Представитель ОВК Артём Гусев отметил, что беспрепятственное курсирование инновационного подвижного состава с увеличенной осевой нагрузкой позволит максимизировать экономическую эффективность перевозок на транзитных маршрутах по территории стран ЦА, в том числе по направлениям международного транспортного коридора «Север-Юг».

ОВК разрабатывает и производит более 70 моделей грузовых вагонов нового поколения. Компания поставляет продукцию в различные страны мира.

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