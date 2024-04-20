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Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и курс евро на выходные 20 и 21 апреля 2024

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 20 и 21 апреля 2024, субботу и воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 20 и 21 апреля, субботу и воскресенье.

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 20 и 21 апреля, субботу и воскресенье, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2757 рубля, 1 евро — 3,4954 BYN, 100 российских рублей — 3,4772 белорусского рубля.

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