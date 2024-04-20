Один из трех паромов на Сахалин встанет на ремонт в Хабаровском крае

Профилактические работы продлятся с 22 апреля по 5 мая.
Часть подвижного состава с опасными грузами перенаправят на другие паромы, сообщили в региональном Минтрансе. Продолжат работу на линии «Александр Деев», «Сахалин-9» и «Сахалин-8».
В Хабаровском крае в Ванино встанет на ремонт паром «Сахалин-10».
Профилактические работы продлятся с 22 апреля по 5 мая.
Часть подвижного состава с опасными грузами перенаправят на другие паромы, сообщили в региональном Минтрансе. Продолжат работу на линии «Александр Деев», «Сахалин-9» и «Сахалин-8».