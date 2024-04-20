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Один из трех паромов на Сахалин встанет на ремонт в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в Ванино встанет на ремонт паром «Сахалин-10»‎.

Источник: Минтранс Хабаровского края

Профилактические работы продлятся с 22 апреля по 5 мая.

Часть подвижного состава с опасными грузами перенаправят на другие паромы, сообщили в региональном Минтрансе. Продолжат работу на линии «Александр Деев»‎, «Сахалин-9»‎ и «Сахалин-8»‎.